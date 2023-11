Dopo il deludente pareggio del Napoli con l’Union Berlino avvenuto ieri, si torna a pensare al bomber Osimhen e al campionato. Da Castel Volturno è stato riferito che l’attaccante nigeriano abbia svolto una seduta di allenamento a parte.

Napoli | Al via i preparativi per la partita con l’Empoli

Dopo la battuta d’arresto in Champions League, la squadra allenata da mister Rudi Garcia ha ripreso il proprio lavoro in vista della gara di campionato contro l’Empoli che si terrà domenica. I giocatori del Napoli si sono divisi in due gruppi distinti: da una parte coloro che hanno giocato ieri, i quali hanno svolto un lavoro di scarico; dall’altra i restanti uomini della rosa si sono preparati seguendo un circuito di paletti e ostacoli bassi. Di seguito è stata svolta una seduta di possesso palla e anche lavoro fisico accompagnato da finalizzazioni in porta. L’allenamento si è concluso con una serie di partitine. Osimhen, invece, si sarebbe sottoposto a terapie e a un lavoro personalizzato.