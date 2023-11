Il lieto annuncio è che oggi Victor Osimhen fa il suo ritorno a Napoli dopo 16 giorni trascorsi in Nigeria. L’attaccante nigeriano è entusiasta di riunirsi ai suoi compagni per assistere alla partita di Champions League contro l’Union Berlino stasera, dopo aver trascorso il tempo in patria a recuperare dall’infortunio e ricaricare le energie.

Nonostante ciò, le questioni relative al rinnovo del suo contratto rimangono irrisolte, con l’agente Calenda che esita ad incontrare il presidente De Laurentiis a meno che non vengano soddisfatte le richieste del giocatore. Nonostante ciò, l’atmosfera al Napoli sembra più rilassata grazie all’assenza temporanea di Osimhen, e c’è la speranza che il giocatore possa essere convocato nuovamente il 3 dicembre.