La vittoria dell’andata pone i partenopei in una situazione di enorme vantaggio per quanto riguarda la questione qualificazione. Il Napoli ospita l’Union Berlino in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per il cammino degli azzurri nella UEFA Champions League. La formazione di Garcia, al momento, occupa il secondo posto nel girone, con 6 punti in tre gare, alle spalle del Real Madrid, primo a punteggio pieno. L’Union Berlino di Bonucci, ultimo, ha perso tutte le partite disputate nel girone (dodici sconfitte consecutive tra campionato e coppe). Il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana. All. Fischer.