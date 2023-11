Intervistato da ‘Televomero’, Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus è tornato a parlare della squadra di bianconera ma anche del Napoli, che domani sarà impegnato contro l’Union Berlino: “Osimhen è il calciatore più forte del Napoli ed è un condottiero per la squadra. Raspadori è un ottimo giocatore e quando è in campo fa il suo, ma non è un trascinatore come il nigeriano. Con Osimhen si vincono le guerre, con l’altro le battaglie. Senza il suo centravanti titolare la squadra di Rudi Garcia è meno competitiva. Io ho avuto dei giocatori importanti, come Maradona. Quando i compagni di squadra giocano con elementi simili sono ancora più caricati”.

Moggi: “Conte ha rifiutato tutti”

Su Antonio Conte: “Lui desidera tornare alla Juventus, De Laurentiis l’ha contattato per la panchina ma l’allenatore ha risposto che per questa stagione vuole restare fermo. E’ una cosa a cui terrà fede, ha detto no a tutti quelli che l’hanno chiamato”.