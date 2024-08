Napoli-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la pesante sconfitta alla prima giornata sul campo del Verona, il Napoli ha bisogno di risollevarsi contro un avversario ostico sulla carta ma al Maradona. Nello scorso campionato il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le sfide contro i partenopei (0-0 al Dall’Ara e 2-0 al Maradona). Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN domenica 25 agosto alle ore 20:45.

Probabili formazioni Napoli-Bologna

NAPOLI (3-4-2-1): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Kvaratskhelia, Politano; Raspadori. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano