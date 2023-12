Napoli-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli per tornare alla vittoria, il Cagliari per confermare il momento positivo

Napoli e Cagliari scenderanno in campo sabato nella sfida delle 18. La squadra di Mazzarri è reduce dal passaggio del turno in Champions, ma da un periodo complicato in campionato dove nelle ultime quattro partite sono arrivate 3 sconfitte e 1 vittoria; la squadra di Ranieri invece, è reduce da un periodo che ha potato la squadra ad ottenere punti importanti per uscire momentaneamente dalla zona calda. Il successo ottenuto lunedì sera contro il Sassuolo ne è la dimostrazione, i sardi hanno cambiato faccia e vogliono continuare a macinare punti importanti; i partenopei però non vorranno essere da meno vista l’attuale e scomoda posizione in classifica.

Dove vederla:

Il match, in programma sabato alle 18 allo Stadio Maradona, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Pavoletti. Allenatore: Claudio Ranieri.