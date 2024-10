Napoli-Como, le ultimissime sulle formazioni

Due squadre in buona forma: da una parte i padroni della classifica, il Napoli, dall’altra il Como, reduce da due vittorie consecutive. Conte opta per il 4-2-3-1. Caprile tra i pali, con davanti Rrahmani e Buongiorno come centrali di difesa, supportati da Di Lorenzo e Olivera sugli esterni. In mezzo al campo Anguissa e Lobotka, alle spalle del trio sulla trequarti composto da Politano, McTominay e Kvaratskhelia. In avanti il solo Lukaku.

Fabregas a specchio, con lo stesso modulo: con difesa affida a Dossena e Kempf, con Van der Brempf e Alberto Moreno sulle fasce. Centrocampo con Sergi Roberto e Perrone. Attacco a Cutrone, con Strefezza, Paz e Fadera sulla trequarti di campo.

Napoli-Como, le probabili formazioni: