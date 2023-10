Dopo la brutta partenza di Garcia, che non sta convincendo il patron del Napoli Ausilio De Laurentiis, che aveva riposto molta fiducia nel tecnico francese, la società sta meditando di esonerare dopo meno di due mesi dall’inizio del campionato l’ex tecnico dell’Al-Nassr, e ha individuato come suo possibile sostituto una vecchia conoscenza del nostro campionato: Antonio Conte.

Negli ultimi giorni, il nome di Antonio Conte era stato più volte accostato a quello del Napoli, che è alla ricerca del possibile sostituto di Garcia, che sembra ormai essere sulla graticola.

Nella giornata di ieri, in occasione della festa della Juventus per i 100 anni della dirigenza Agnelli, l’ex allenatore di Inter e Tottenham ha risposto cosi ai giornalisti: “Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa, ho deciso di fermarmi con il Tottenham. Di base c’è la volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose. Mi godo questa atmosfera. Napoli? Bisogna sempre avere grande rispetto ed educazione, assolutamente. Mi godo questa serata, siamo contenti”.

Ciò non è bastato ai tifosi partenopei, che sognano di vedere Conte sulla loro panchina, che alle 17:20 ha pubblicato su Instagram una storia in cui smentiva ulteriormente un suo possibile arrivo imminente nel club campano. Questo il contenuto del messaggio: “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia”.

Attendiamo dunque sviluppi in merito a questa situazione, con il nome dell’ex allenatore del Marsiglia Igor Tudor che inizia a prendere quota.