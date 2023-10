Presente durante la serata evento in onore dei 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, Antonio Conte non è ovviamente inosservato. L’ex allenatore di Inter e Juventus è nel mirino di Aurelio de Laurentiis, visti i risultati poco soddisfacenti di Rudi Garcia, ed è stato stuzzicato dai giornalisti con domande sul suo futuro. “Se mi rivedrete presto in panchina in Serie A? Per adesso mi godo la famiglia. Ho fatto una scelta abbastanza precisa quando ho deciso di fermarmi con il Tottenham.

Di base c’è la voglia di riposare e godermi anche un pochino la famiglia. Poi, si sa che nel percorso possono succedere tantissime cose, ma in questo momento penso a godermi questa atmosfera e tutto quello che ci circonda“, aggiunge. “Napoli? Bisogna sempre avere grande rispetto ed educazione, godiamoci questa serata e siamo contenti“, prova a tagliare corto.