La vittoria della Fiorentina per 1-3 al Diego Armando Maradona è senza dubbio il risultato più sorprendente di questo 8° turno di Serie A. Se da un lato la Viola si proietta al quarto posto, al pari della Juventus terza, il Napoli si ferma a tre lunghezze dietro, con più di un’incertezza sorta nel proprio spogliatoio, il quale con Rudi Garcia non sembra aver ancora trovato al quadra.

Napoli, il disappunto di Osimhen e Politano

Dopo le voci di malcontento su Osimhen delle scorse settimane la situazione non pare essere migliorata, col nigeriano che al momento del cambio (77′ per Simeone) ha evitato l’incrocio con Garcia percorrendo una maggiore fetta di campo per sedersi poi in panchina. Colto scontento anche Politano, il quale ha invece reagito al cambio (57′ per Cajuste) con un plateale gesto di non condivisione, che è stato ripreso dalle telecamere.