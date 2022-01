Napoli Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Continuano gli ottavi di finale della coppa Italia con le prime otto squadre della classifica che fanno finalmente la loro discesa in campo nella coppa nazionale. Questa volta tocca al Napoli che affronterà al Diego Armando Maradona la Fiorentina di Italiano, reduce dal successo per 2-1 nel turno precedente contro il Benevento.

Napoli Fiorentina, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara

Napoli Fiorentina, i precedenti

In coppa Italia si registrano ben 17 precedenti tra le due formazioni con 6 vittorie del Napoli, 8 pareggi e 3 vittorie della Fiorentina. La partita più pesante tra queste fu sicuramente quella della stagione 13/14 perché Napoli e Fiorentina si affrontarono in finale con la coppa che andò ai partenopei che vinsero per 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e al sigillo di Mertens (per i viola segnò Vargas). L’ultimo precedente risale invece ai quarti di finale dell’annata 16/17 e anche in quell’occasione vinsero gli azzurri con il gol di Callejon (ora alla Fiorentina).

Napoli Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su Italia 1.