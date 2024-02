Napoli, Gaetano verso il prestito al Cagliari | Le diverse possibili soluzioni

Gaetano viaggia sempre di più verso il prestito al Cagliari ma sul giocatore la concorrenza non molla

In queste ultimissime ore di calciomercato, Gianluca Gaetano è sempre più vicino a lasciare il Napoli. Molto probabilmente il calciatore andrà al Cagliari, che ha messo sul piatto un prestito secco fino al termine della stagione.

Napoli, le altre società di Serie A interessate a Gaetano

Secondo quanto riporta TMW, il Cagliari avrebbe sì messo una marcia in più chiedendo al Napoli il giocatore in prestito fino al termine della stagione; ma ci sarebbero anche altri club di Serie A (Frosinone, Genoa e Lecce) e uno spagnolo (Granada) pronti a darsi battaglia in questo ultimo giorno di calciomercato.