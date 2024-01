Napoli, Anguissa torna in gruppo e Natan migliora | Ancora a parte Olivera e Meret

Come confermato dal Napoli tramite i propri canali ufficiali, è rientrato Zambo Anguissa dagli impegni con la nazionale dopo la Coppa d’Africa. Il centrocampista ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato per recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni in Serie A e Champions League.

Napoli, le condizioni di Olivera, Meret e Natan

Se il centrocampista Nigeriano ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo, questo non vale per Mathias Olivera e Alex Meret. I due si sono allenati a parte perchè non sono guariti del tutto dai rispettivi infortuni. Per Natan invece buone notizie: il difensore si è allenato si in campo, ma facendo metà lavoro individuale e metà con la squadra.