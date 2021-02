Dopo la sconfitta contro il Genoa, il futuro di Gattuso torna ad essere in bilico. Ecco i possibili scenari

Contro il Genoa, il Napoli ha perso la 7 partita in campionato. Una battuta d’arresto che sta facendo riflettere e non poco la dirigenza partenopea. La panchina di Gattuso è in bilico da diverse settimane e Aurelio De Laurentiis è arrabbiato con l’allenatore. L’ex Milan, al momento, non dovrebbe essere allontanato poiché Gattuso ha ancora la possibilità di centrare la finale di Coppa Italia e di accorciare sulla Juventus nel big match del prossimo turno.

Il presidente azzurro in queste ore sta riflettendo. C’è da capire se il numero un partenopeo vorrà anticipare i tempi sul cambio di allenatore senza aspettare la fine della stagione. Al momento nei pensieri di ADL, ci sono due grandi ex: Rafa Benitez e Walter Mazzarri. Il futuro di Gattuso è in bilico, De Laurentiis ha perso la pazienza e la prossima settimana potrebbe essere quella del clamoroso ribaltone.