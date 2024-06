Napoli, Kvara risponde a Conte: “Lui è uno dei migliori, ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere”

Futuro in bilico per l'attaccante georgiano

Ieri sera alle 23:00 italiane Khvicha Kvaratskhelia ha indubbiamente vissuto una delle serate più belle della sua carriera, condita dalla gioia del suo paese intero per la storica qualificazione alla fase eliminatoria dell’Europeo 2024: agli ottavi ora la Georgia aspetta la Spagna. Ma qualcosa nel post partita ha fatto tremare i tifosi del Napoli. L’esterno georgiano classe 2001 infatti, imbeccato dalle domande dei giornalisti, ha parlato del suo futuro, non in maniera totalmente limpida.

Kvara spaventa Conte: “Amo e rispetto Napoli, ma non so dare una risposta sul futuro”

Dunque dopo il successo di ieri contro il Portogallo, Kvaratskhelia ha parlato anche del suo futuro, rispondendo in modo piuttosto enigmatico, ripensando alle parole di Antonio Conte di ieri in cui aveva con tono serrato confermato la permanenza del talento azzurro.

“Conte ha detto chiaramente che resterà al Napoli…”

Kvaratskhelia: “Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro“, le sue parole riportate dai colleghi di TuttoNapoli.

Ieri invece nella presentazione Antonio Conte aveva usato queste parole: “Io sono stato chiaro col presidente: prima di parlare di aspetti economici o di contratto ho voluto una sola rassicurazione. Ovvero che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi avrebbe potuto prendere altre strade.” Sempre Conte sul georgiano: “Resta, sono stato categorico e voglio che sia chiaro anche per il futuro. Lui ha delle caratteristiche uniche, ce ne sono sempre di meno. Volerlo tenere non è un capriccio“.