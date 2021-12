Napoli, le condizioni di Koulibaly: ecco quando rientrerà

Problemi al bicipite femorale sinistro per il difensore

Il difensore senegalese è uscito nel finale della gara di ieri

La trasferta di Sassuolo è finita nel peggiore dei modi per il Napoli che dopo 60 minuti era sopra di due gol e in pieno controllo della situazione. Nel finale però si è riacceso il Sassuolo e, a stretto giro di posta, è riuscito a trovare due gol, prima con Scamacca e poi con Ferrari, prima di ribaltare addirittura la partita con Defrel (il cui gol è stato però annullato dal VAR). In mezzo, anche l’espulsione di Spalletti e gli infortuni di Fabian Ruiz e di Koulibaly.

LEGGI ANCHE

Sassuolo-Napoli: risultato, tabellino e highlights

Le condizioni del centrale senegalese hanno allarmato sin da subito tutti perché Koulibaly ha fatto immediatamente cenno verso la panchina che non sarebbe potuto rientrare. L’esito degli esami strumentali, effettuati oggi, rivela l’entità dell’infortunio, come riportato sul sito ufficiale del Napoli: “Koulibaly ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro”. Lo stop previsto per il difensore è di 4-5 settimane con il rientro previsto dopo le feste, nel nuovo anno.