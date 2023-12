Problemi in attacco per il Napoli: Mazzarri, chiamato a rimediare alle assenze di Politano e Osimhen, entrambi fuori per squalifica, lancia Lindstrøm, in ballottaggio con Zerbin, accanto a Raspadori e Kvaratskhelia. Dubbi anche a centrocampo con Lobotka non ancora al 100% che potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Cajuste con Anguissa e Zielinski.

Guai in difesa per Palladino, costretto a fare a meno di Pablo Marì squalificato. Il tecnico dei brianzoli opta per un terzetto difensivo composto da Izzo, Caldirola e D’Ambrosio. Vicina la conferma di Akpa Akpro in mezzo al campo con Gagliardini. In avanti, alle spalle della punta, Dany Mota, dentro Pessina e Colpani.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jeus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Lindstrøm, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

MONZA (3-4-2-1) probabile formazione: Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Dany Mota. All. Palladino.