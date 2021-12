Napoli, positivo al Covid: salterà la gara contro lo Spezia

Il giocatore già è stato posto in isolamento

Tegola per Spalletti

Brutta tegola per Luciano Spalletti che sarà costretto a rinunciare a Lorenzo Insigne per la partita di domani che vedrà il Napoli affrontare lo Spezia a causa della positività al Covid del capitano azzurro. Il numero 10 partenopeo aveva effettuato in precedenza un tampone rapido il cui esito era risultato però incerto. Il successivo tampone molecolare ha invece confermato la positività di Insigne. Ecco il comunicato ufficiale della società: “In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina – si legge nella nota – è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.