Napoli-Roma, le ultimissime sulle formazioni

In un Maradona tutto esaurito, si affrontano Napoli e Roma. Conte e Ranieri, nemici mai vogliono punti chi per lo Scudetto chi per tornare a respirare dopo le gestioni De Rossi prima e Juric poi.

Napoli-Roma, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All.: Conte.

ROMA (4-2-3-1) – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Koné; El Shaarawy; Pellegrini, Soulé; Dovbyk. All.: Ranieri.