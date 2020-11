Napoli-Sassuolo, cronaca, tabellino e highlights

Il Sassuolo passa 2-0 al San Paolo contro il Napoli nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Decisivo il rigore trasformato al 13′ della ripresa da Locatelli e il sigillo di Lopez in pieno recupero. Gli emiliani salgono così a 14 punti, al secondo posto in classifica a meno due dal Milan in vetta, mentre i campani rimangono fermi a 11.

NAPOLI-SASSUOLO 0-2 Rete: st 13′ rig. Locatelli, 50′ Lopez.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj (26′ st Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano (33′ st Zielinski), Mertens (25′ st Elmas), Lozano (20′ st Petagna); Osimhen. A disp. Meret, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Rrahmani, Demme, Lobotka. All. Gattuso.

Sassuolo: Consigli; Müldür (36′ st Kyriakopoulos), Chiriches (43′ st Bourabia), Ferrari, Rogerio; Locatelli, Ayhan; Traorè (23′ st Defrel), Lopez, Boga (36′ st Obiang); Raspadori (43′ st Marlon). A disp. Pegolo, Turati, Vitale, Peluso, Steau, Piccinini. All. De Zerbi.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Note: ammoniti Manolas, Ospina (N), Locatelli, Bourabia