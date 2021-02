Napoli, si rivede Benitez: “Seguo la squadra, bel rapporto con i napoletani”

Napoli e il dopo Gattuso

L’era di Rino Gattuso sembra non avere lunga vita a Napoli, i rapporti sono sempre più logori e non c’è verso di sistemare le cose. Tanti i nomi fatti su chi sarà il prossimo allenatore che siederà sulla panchina dei partenopei, uno dei più convincenti resta quello di Rafa Benitez. A quanto pare, sembra anche che il tecnico tornerebbe volentieri a Castel Volturno.

Napoli, Benitez:“Ho un gran rapporto con i napoletani”

L’ex allenatore di Chelsea e Napoli ha un grande rapporto con il presidente degli azzurri e, sicuramente, se DeLa dovesse pensare di esonerare Gattuso prima della fine della stagione, spinto dagli eventi, sicuramente penserà a Benitez come primo e valido sostituto. A differenza di altri allenatori che sono stati associati al Napoli per il dopo Gattuso, che hanno negato un contatto con il club partenopeo, Benitez non ha mai allontanato le voci. Anzi, l’ex tecnico azzurro è stato interrogato da Onda Cero, Benitez ha dichiarato: “Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi fuori dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo oltre”. Intantl il Napoli domani affronterà la delicata sfida contro il Granada, gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League e partirà dal 2-0 dell’andata. Un altro esame difficile per Rino Gattuso.