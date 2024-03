Napoli-Torino, Sanabria spegne la rimonta Champions: al Maradona è solo 1-1

Quella del Maradona è una sfida fondamentale per il Napoli per il discorso Champions ma anche sul piano delle motivazioni per affrontare al meglio il ritorno contro il Barcellona della prossima settimana.

Partita bloccata quella del primo tempo nonostante un Kvaratskhelia in grande spolvere viste le giocate ai danni di Milinkovic-Savic. La squadra di Calzona ci prova in tutti i modi a fare gol anche se manca sempre l’ultimo passaggio. Al 61′ la gara si sblocca perchè grazie ad un contropiede micidiale il Napoli passa in vantaggio grazie al solito Kvaratskhelia servito bene da Mario Rui. La reazione del Torino è però immediata perchè nemmeno il tempo di esultare e il Torino pareggia i conti. Tanti i cambi per le due squadre con il georgiano ancora protagonista nel finale con una traversa dal limite, anche se servirà certamente qualcosa in più per battere il Barcellona in Champions League.

Napoli-Torino, il tabellino:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (dal 35′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 23′ st Traoré); Politano (dal 23′ st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Gollini, Natan, Traoré, Rrahmani, Olivera, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori. All. Calzona.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (dal 31′ st Sazonov), Buongiorno, Masina; Bellanova (dal 42′ st Lazaro), Linetty (dal 42′ st Vojvoda), Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri (dal 17′ st Sanabria), Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Sanabria, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Vojvoda, Savva. All. Paro.

Reti: 16′ pt Kvara, 19′ pt Sanabria

Ammoniti: Zapata, Osimhen, Juan Jesus, Buongiorno

Recupero: 3′ pt, 6′ st