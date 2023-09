Napoli-Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Problemi in difesa per Rudi Garcia: dopo gli infortuni di Juan Jesus e Rrahmani, il reparto difensivo partenopeo sarà affidato ancora al duo composto da Ostigard e Natan. Dopo il brutto episodio di Bologna dovrebbe partire titolare Victor Osimhen, supportato da Politano e Raspadori. Kvaratskhelia partirà, con ogni probabilità, dalla panchina. In casa bianconera confermato Lucca accanto a Thauvin.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori. All. Rudi Garcia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Guessand, Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara, Thauvin, Lucca. All. Sottil.