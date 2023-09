Lazio-Torino, le ultimissime sulle formazioni

4-3-3 in casa Lazio: torna Kamada dal 1′ con Vecino e Luis Alberto a centrocampo. In attacco si rivede Pedro, con Immobile e Felipe Anderson. Panchina per Zaccagni e Guendouzi. Sorpresa in difesa, dovrebbe riposare Romagnoli: accanto a Casale spazio a Gila.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric