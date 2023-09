Inter-Sassuolo, le ultimissime sulle formazioni

Panchina per Darmian, Inzaghi sceglie Pavard, Bastoni e Acerbi come trio di difesa. Centrocampo affidato Calhanoglu con Barella e l’ex della gara, Davide Frattesi. In attacco il duo Thuram–Lautaro Martinez. Dionisi potrebbe confermare lo stesso undici visto sabato scorso contro la Juventus.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.