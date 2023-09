Calciomercato Inter, il punto sui rinnovi: i nerazzurri pronti a blindare i pilastri della rosa

La dirigenza dell’Inter è al lavoro per blindare i giocatori più importanti della rosa. La massima priorità è rappresentata dalla situazione contrattuale di Mkhitaryan, la cui scadenza è fissata per giugno del 2024. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club sta preparando una proposta per un contratto biennale al giocatore. Successivamente, verrà affrontato il caso di Dumfries, il cui contratto scade nel 2025 e che è stato oggetto di numerose speculazioni di mercato, spesso coinvolgendo la Premier League. La dirigenza dell’Inter sta valutando la possibilità di rinnovare il suo accordo contrattuale, con un adeguamento dell’attuale stipendio di 2.5 milioni di euro.

Calciomercato Inter, sul piatto i rinnovi di 2 dei giocatori più importanti

Sarà poi il momento di affrontare la questione di Dimarco, il cui valore è cresciuto notevolmente nei due anni passati. Attualmente, il suo contratto scade nel 2026, con un compenso annuale di 1.8 milioni di euro. La società sta considerando un adeguamento contrattuale al fine di proteggere il futuro dell’esterno. Ma il 2026 è l’anno in cui scadrà il contratto forse del giocatore più importante dell’Inter: Lautaro Martinez.

Il Toro è ormai diventato il leader indiscusso di questa squadra e i nerazzurri non vogliono di certo privarsi di lui. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il contratto dell’argentino verrà probabilmente esteso almeno fino al 2028, con un adeguamento salariale che rappresenterà un’eccezione alla politica stipendiaria del club. Attualmente, Lautaro percepirebbe 6 milioni di euro netti all’anno, un tetto massimo imposto dalla società. Sebbene i negoziati non siano ancora entrati nella fase decisiva, si prevede che i colloqui inizieranno entro la fine del 2023. Finora, i primi contatti con Alejandro Camano, l’agente di Lautaro, sono stati costruttivi e promettenti.