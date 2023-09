Calciomercato Inter, l’ex stella del Real Madrid nel mirino: trattativa a giugno

In casa Inter si inizia già a fare i conti in vista del prossimo mercato. E il nome nuovo a parametro zero sembra essere quello di Isco. Lo spagnolo del Betis Siviglia intende restare al Villamarin almeno fino alla sua naturale scadenza fissata per il 30 giugno 2024. L’ex Real Madrid, stando alle ultime di ESTADIO Deportivo, non pare interessato a un trasferimento nel mese di gennaio.

Calciomercato Inter, Isco nel mirino

Reduce da un periodo segnato dagli infortuni, Isco sarebbe finito nel mirino dell’Inter che ne starebbe valutando l’ingaggio in vista della prossima stagione. L’ex Real Madrid ha compirà 32 anni il prossimo aprile e potrebbe dare ancora un contributo importante alla causa nerazzurra. L’idea è quella di provare ad ingaggiarlo a parametro zero.