Inter, come ruota l’attacco di Inzaghi senza Arnautovic: Sanchez una opzione

In casa Inter si ragiona sulla situazione Arnautovic. L’attaccante croato ha subito un brutto infortunio nella gara contro l’Empoli, ed è dovuto uscire dal campo tra le lacrime. L’ex Bologna ha riportato una distrazione del flessore della coscia sinistra e dovrà rimanere fuori dal rettangolo di gioco per almeno 2 mesi. Inzaghi, intanto, sta cercando di trovare una soluzione per non dover agire sul mercato degli svincolati.

Inter, tutto in mano a Sarr

E’ molto probabile che l’allenatore decida di integrare in rosa un attaccante della Primavera almeno per questioni numeriche. Il candidato numero uno è Amadou Sarr, italiano nato in Senegal nel 2004 già a quota due reti stagionali con Cristian Chivu e già convocato da Inzaghi contro Cagliari e Fiorentina quando Sanchez non era a disposizione.