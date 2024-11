Italia-Germania, urna non benevola per gli azzurri

Sono usciti in questi minuti i sorteggi di Nations League con in palio i quarti di finale che si effettueranno il 20 e 23 marzo. Risultato amaro per la squadra di Spalletti, che pesca ancora una volta la Germania.

Tutti gli accoppiamenti:

Olanda-Spagna

Croazia-Francia

Danimarca-Portogallo

Italia-Germania