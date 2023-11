Nicolò Barella ha rilasciato un’intervista a Sky Sport prima della gara dell’Italia contro la nazionale Ucraina. Il centrocampista ha parlato dell’ultima partita disputata dagli Azzurri, ha parlato del lavoro che tutto il gruppo sta svolgendo e delle scelte di Spalletti.

Barella | Le parole del nerazzurro davanti ai microfoni

Barella nel corso dell’intervista si è espresso in questo modo prima della partita con l’Ucraina di domani: “Siamo consapevoli delle nostre capacità e abbiamo voglia di difendere questo titolo che abbiamo guadagnato con merito. Prima però dobbiamo superare questo ostacolo difficile ma fa parte del calcio. Bisogna anche pensare che ci sono due risultati dalla nostra parte, ma sarebbe meglio cercare di risolverla il prima possibile con una vittoria”. Il centrocampista dell’Inter ha poi citato la partita con la Macedonia del Nord: “I gol contro la Macedonia del Nord li abbiamo presi da due situazioni da calcio d’angolo ma le prendiamo per migliorare perché quando giochi in campo internazionale quando sbagli vieni punito. Abbiamo però sempre avuto la sensazione di vincere la partita e mi è piaciuta la reazione che abbiamo avuto nel voler subito trovare altri gol”. Barella ha anche menzionato il ct Spalletti: “Non so quali saranno le scelte di Spalletti ma saremo tutti pronti. Loro hanno grandissime individualità, sono veloci e hanno tecnica”.