Coverciano, Barella: “Un onore essere tra i candidati al Pallone d’Oro”

Da Coverciano arrivano le parole di Barella

Il centrocampista dell’Inter Barella si gode il suo momento, convocazione in azzurro, vittorie con l’Inter e… candidatura al Pallone d’Oro. Queste le parole dell’ex Cagliari: “E’ un grandissimo onore essere tra i trenta candidati al Pallone d’Oro. Sono orgoglioso di rappresentare l’Italia in questa lista e sicuramente qualche altro italiano poteva esserci… Ringrazio tutti coloro che quest’anno, per la seconda volta in tre anni, mi hanno permesso di essere in questa lista. Lo devo tanto ai compagni dell’Inter e al mister”.