Nazionale, Spalletti ha scelto il capitano degli azzurri

La nuova Nazionale azzurra, guidata da Luciano Spalletti, farà il suo debutto questa settimana. In seguito all’addio all’azzurro da parte di Leonardo Bonucci, l’ex allenatore del Napoli ha dovuto occuparsi della scelta di un nuovo capitano. A giovare della situazione è stato Ciro Immobile, il quale è stato nominato come capitano della Nazionale. Sorride anche la Lazio, poiché egli sarà il quarto capitano azzurro, dopo i precedenti di Silvio Piola, Attilio Ferraris e Angelo Peruzzi.

Nazionale, Ciro Immobile capitano e guida del reparto offensivo Azzurro

Immobile è il calciatore con più presenze all’attivo in azzurro. L’attaccante della Lazio ha raggiunto quota 56 in azzurro collocandosi poco sopra Gigio Donnarumma, che ha raccolto 54 presenze totali con l’Italia, e rivestirà così il ruolo di vice. In futuro dunque potrebbe esservi un passaggio di testimone tra i 2. Immobile sarà dunque l’attaccante su cui Spalletti punterà per l’attacco azzurro. L’alternativa principale sarà Raspadori, in attesa di vedere i progressi di Scamacca e Retegui.