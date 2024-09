Queste le scelte di Hellas Verona e Torino in vista della sfida di questa sera delle 20:45. Il Verona per il riscatto, i granata per l’allungo in glassifica.

Hellas Verona-Torino, le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Dani Silva, Belahyane, Lazovic; Kastanos, Livramento; Tengstedt. All. Zanetti

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Saul Coco, Masina; Pedersen, Tameze, Ilic, Ricci, Lazaro; Adams, Zapata. All. Vanoli