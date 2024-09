Venezia-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Davanti ai propri tifosi la squadra di Di Francesco è chiamata a dare una svolta contro un avversario in forma e galvanizzato per il pareggio in extremis contro la Roma

Il campionato è iniziato malissimo per il Venezia che ha ottenuto un solo punto, seppur su un campo difficile come quello di Firenze. Il club veneto ha segnato un solo gol nelle prime quattro partite di questo campionato mentre il Genoa è rimasto a secco solo nella gara interna persa 0-2 contro il Verona. Il match del Penzo sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN sabato 21 settembre alle ore 15.

Probabili formazioni Venezia-Genoa

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Schingtienne, Svoboda; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino