Altra sconfitta per Nicola: sorride l’Empoli nel pomeriggio di Cagliari (0-2)

Una partenza straordinaria per l’Empoli, che dopo il pareggio contro la Juventus batte il Cagliari per 0-2 all’Unipol Domus. Altro pomeriggio da incorniciare per i toscani, momentaneamente in seconda posizione a pari con il Napoli. Il vantaggio giunge al 33′ con Lorenzo Colombo. L’ex Milan imbeccato in verticale non lascia scampo al portiere dei sardi. Nella ripresa arriva il raddoppio. Questa volta il protagonista è Esposito, autore di una grande azione personale. In mezzo a tre, il giovane azzurro la mette all’angolino dove Scuffet non arriva. Timida la reazione del Cagliari, contestato nuovamente dai propri tifosi al termine della gara.

Cagliari-Empoli, risultato e tabellino

0-2

Reti: 33′ p.t Colombo (E), 4′ s.t Esposito (E)

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Luperto, Mina, Zappa; Augello (15′ s.t Azzi), Deiola, Marin (26′ s.t Gaetano), Makoumbou (1′ s.t Pavoletti), Zortea; Luvumbo (15′ s.t Viola), Piccoli (30′ s.t Lapadula). All. Nicola

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (45′ s.t De Sciglio), Henderson, Grassi (28′ s.t Cacace), Anjorin (13′ s.t Haas), Pezzella; Esposito (45′ s.t Pellegri); Colombo (28′ s.t Solbakken). All. D’Aversa