NBA- record nel match fra Atlanta Hawks e Washington Wizards

Nella gara fra Atlanta Hawks e Washington Wizards, vinta dai primi per 118-111, si è scritto un pezzo di storia della NBA.

Il record



Le due squadre, infatti, non hanno sbagliato nessun tiro libero durante la gara ed è soltanto la quinta volta che succede in NBA.

Il numero di tri liberi è stato di 29 per gli Hawks e 16 per i Wizards, quindi, restringendo il campo alle partite in cui le squadre hanno tirato più di 10 liberi a testa, questo accadimento diventa il terzo nella storia.

Ma non è finita. Lo scontro fra Atlanta e Washington infatti, stabilisce il record di tiri liberi realizzati in una partita senza errori, che sono stati ben 45.

Fonte basketuniverso.it