Nba, sconfitte per Gallinari e Melli. Belinelli in panca: i risultati del 4 marzo

Nba, sconfitte per Gallinari e Melli

Nba risultati 4 marzo | Serata non brillante per Danilo Gallinari che con gli Oklahoma City perde la sfida contro i Los Angeles Clippers per 109-94. Per il cestista italiano 15 punti in 29 minuti di partita nella quale Kawhi Leonard è stato il mattatore con 25 punti. Sconfitta anche per i Pelicans di Nicolò Melli superati dal Minnesota per 139-134 nonostante i padroni di casa abbiamo avuto quattro giocatori oltre i 24 punti (Williamson, Ingram, Ball e Holiday). Non è invece sceso in campo Marco Belinelli nella vittoria dei San Antonio Spurs contro Charlotte per 104-103. I Toronto Raptors si impongono sui Phoenix Suns grazie ai 33 punti di Pascal Siakam e i 28 di Kyle Lowry mentre i Sacramento Kings superano i Washington Wizards grazie ai 31 punti di DaAron Fox. Brillante successo dei Brooklyn Nets sui Bolton Celtics 129-120 con i 51 punti di Caris LeVert mentre i Golden state si impongono sui Denver Nuggets.

Nba, i risultati del 4 marzo

I risultati delle partite di Nba disputate nella notte: