NBA, Belinelli addio ai playoff, Bucks ko con gli Heat: i risultati del 3 marzo

NBA, Belinelli addio ai playoff, Bucks ko con gli Heat

NBA Risultati 3 marzo | Sette le partite della notte NBA, con un solo italiano in campo anche se da comprimario. Solo cinque minuti e zero punti per Marco Belinelli, infatti, nella sconfitta dei San Antonio Spurs in casa per 111-116 con gli Indiana Pacers. I texani devono ormai dire addio ai playoff. Nel big match della notte, i Miami Heat superano nettamente i Milwaukee Bucks per 105-89 con Jimmy Butler e Jae Crowder autori di 18 punti. Negativa la prestazione di Milwaukee, con un Giannis Antetokounmpo da soli 13 punti con 15 rimbalzi. Non bastano agli Houston Rockets i 35 punti di James Harden e i 24 di Russell Westbrook, texani sconfitti a sorpresa dai derelitti New York Knicks per 125-123. Decsivi i liberi Randle nei secondi finali, per i Knicks RJ Barrett firma 27 punti.

Vittorie per Bulls e Jazz

Vincono anche i Chicago Bulls per 109-107 sui Dallas Mavericks nonostante un Luka Doncic da 23 punti e 9 rimbalzi. Non sono bastati a Dallas anche 26 punti di Tim Hardaway Jr, mentre per Chicago il migliore è stato il rookie Coby White con 19 punti. Nelle altre partite, gli Utah Jazz espugnano il campo dei Cleveland Cavaliers per 126-113 con 28 punti di Bojan Bogdanovic, mentre i Memphis Grizzlies si impongono sul campo degli Atlanta Hawks per 127-88). Infine un CJ McCollum da 41 punti trascina i Portland Trail Blazers alla vittoria sul campo degli Orlando Magic per 130-107.

NBA, i risultati del 3 marzo

