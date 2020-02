NBA, vittorie per Gallinari e Melli, bene i Lakers: i risultati del 22 febbraio

NBA, vittorie per Gallinari e Melli, bene i Lakers

NBA Risultati 22 febbraio | Sorriso azzurro nella notte Nba. Danilo Gallinari, con 15 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 32 minuti, è tra i protagonisti del successo di Oklahoma su Denver (113-101). Miglior realizzatore dei Thunder, Paul (29 punti) seguito da Adams (19 punti e 17 rimbalzi). Ai Nuggets non bastano i 32 punti, conditi da 7 rimbalzi e 5 assist, di Jokic e i 21 punti (con 6 rimbalzi e 4 assist) di Murray. Vincono anche i Pelicans di Nicolò Melli, che passano sul parquet di Portland 128-115 e fanno un passo importante in chiave playoff. L’azzurro, uscito dalla panchina, mette a referto 13 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 18 minuti.

In evidenza nelle file degli ospiti Williamson (25 punti) e Holiday (20 punti), i 27 punti (con 10 assist) di McCollum e i 20 punti di Carmelo Anthony non sono sufficienti ai Trail Blazers, privi dell’infortunato Lillard per evitare il quarto ko nelle ultime cinque gare. Solo panchina invece per Marco Belinelli nel successo di San Antonio in casa di Utah (113-104). A trascinare gli Spurs Murray (23 punti, con 7 rimbalzi e 4 assist) e DeRozan (18 punti). I Lakers superano senza problemi Memphis (117-105) nel segno di LeBron James (32 punti) e Davis (28 punti e 13 ribalzi) e consolidano il primato in Western Conference. Jackson, con 20 punti, è il miglior realizzatore dei Grizzlies.

NBA i risultati del 22 febbraio

