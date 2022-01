Lo 0-0 domina nelle sfide più attese, ma giornata comunque ricca di gol. Abraham scatenato

Approfittando del doppio risultato ad occhiali tra Lazio ed Atalanta e soprattutto tra Milan e Juventus, l’Inter allunga ancora in classifica portandosi a quattro punti di vantaggio sulla coppia formata dai rossoneri e dal Napoli (vittorioso nel derby campano con la Salernitana) nonostante una partita in meno. Per gli uomini di Inzaghi, che non brillano contro il Venezia ed ottengono i tre punti solo nel finale con un discusso gol di Dzeko, il cammino verso la conferma tricolore sembra farsi meno ardua. Per il resto importante passo avanti dello Spezia che vince il derby ligure contro la Samp tornata a Giampaolo, e bella vittoria della Roma che ad Empoli incornicia un primo tempo quasi perfetto e nel segno del suo nuovo bomber Abraham, tornato sui livelli di inizio stagione quando le sue prestazioni promettevano meraviglie che ora comincia a mantenere…

Biraghi dischetto maledetto; anche Zaniolo tra i migliori di giornata

PORTIERI – Se la sfida di Cagliari tra i padroni di casa e la Fiorentina finisce in parità gran parte del merito (o della colpa dipende dai punti di vista), appartiene ai due estremi difensori che balzano al comando della graduatoria di giornata parando un rigore a testa. Sia Terracciano sia Radunovic con il loro 9 in fantapagella staccano decisamente la concorrenza, guidata dallo juventino Szczesny e dall’udinese Silvestri con un rispettabilissimo 6,5. Stavolta non riesce a Vicario il miracolo di ergersi tra i migliori nonostante le reti subite. Il suo 2 di fantamedia racconta tuttavia di una sufficienza comunque strappata per prestazione ma affossata dai quattro pallini giallorossi.

DIFENSORI – Coppia tutta azzurra sul gradino più alto del podio tra i difensori; delle 4 reti partenopee alla Salernitana ben due vengono dalla retroguardia e portano la firma di Rrahmani (fantamedia 10) e Juan Jesus (fm 9,5)! Alle loro spalle il solito Dumfries che arricchisce la sua prestazione con l’assist decisivo totalizzando un bell’8. Decisamente percorso all’indietro per Biraghi che dopo una splendida doppietta finisce all’angolo sbagliando un calcio di rigore che avrebbe potuto dare tre punti importanti alla sua squadra, ma il voto in pagella (4,5) che precipita per i malus (rigore e giallo) ad 1, racconta anche di una prestazione nettamente al di sotto dei suoi livelli.

CENTROCAMPISTI – Zaniolo, ormai punta aggiunta e vera spalla di Abrham, domina in mezzo al campo e grazie alle sue folate ed al gol raggiunge la fantamedia del 10,5. Dietro di lui l’altalenante Orsolini che trova con la rete un bel 10 come il più costante e continuo Bajrami che riaccende per un attimo le speranze empolesi con la sua realizzazione. Penalizzato anche dal rosso è Ekdal il peggiore di giornata tra i centrocampisti (3,5); non molto meglio Messias e l’altro sampdoriano Thorsby che rimediano un 4,5 zavorrato da gialli pesanti.

ATTACCANTI – E’ il romanista Abraham il migliore attaccante della giornata; la sua doppietta, un misto di tecnica e rapina, stende l’Empoli e consegna tre punti pesanti alla Roma. La sua fantamedia (14) è la più alta in assoluto nel 23esimo turno. Alle spalle dell’inglese si rivede Mertens che condisce con un assist ed una rete la sua prestazione totalizzando un lusinghiero 11,5 di fantamedia. Dietro la lavagna finiscono invece Scamacca e Simeone, entrambi con un 4,5 di fantamedia dovuta ad una prestazione tutt’altro che memorabile ed al malus giallo.