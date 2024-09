Nel rinnovo di Osimhen col Napoli presente una clausola da 75 milioni: sarà valida solo all’estero

La clausola di Victor Osimhen sarà valida per tutti i club del mondo, esclusi quelli italiani. A sottolinearlo in un approfondimento sull’attaccante nigeriano è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che fornisce alcuni dettagli relativi alla conclusione dell’affare tra azzurri e Galatasaray per il trasferimento in prestito: “Il club turco gli coprirà lo stipendio da settembre in poi, i primi due mesi glieli ha pagati il Napoli. La clausola rescissoria, che sarà attiva da gennaio 2025, scende da 130 a 75 milioni e sarà valida per tutti i club del mondo, esclusi quelli italiani”, si legge sul quotidiano.

De Laurentiis prepara la cessione di Osimhen all’estero: clausola da 75 milioni valida solo fuori dall’Italia

E’ questa dunque la mossa di De Laurentiis per assicurarsi una rendita importante dal cartellino di Osimhen, nonostante tutte le vicende che si sono susseguite durante questo mercato. L’attaccante nigeriano quest’anno giocherà nel Galatasaray in prestito, ma la prossima estate sarà di nuovo un giocatore del Napoli che si troverà nuovamente a doverlo cedere. A questo serve la clausola già prefissata, ad assicurare al Napoli una forza contrattuale importante nella prossima sessione di mercato.