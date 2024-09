UFFICIALE – Osimhen al Galatasaray | Operazione in prestito gratuito fino a giugno

“Un accordo è stato raggiunto col calciatore professionista Victor Osimhen e col suo club, il Napoli, per un trasferimento a titolo temporaneo libero da pagamenti. Il calciatore riceverà uno stipendio netto per la stagione di 6 milioni di euro”.

Osimhen-Galatasaray, tutti i dettagli

Sono questi i dettagli svelati dai canali ufficiali del Galatasaray, che svela come il calciatore guadagnerà 6 milioni di euro netti fino al termine della stagione. Non è escluso che le due squadre possano accordarsi per una nuova operazione.