Osimhen: “In Turchia atmosfera incredibile. Mertens? Bello ritrovarlo qui”

L'attaccante è arrivato al Galatasaray in prestito

“È una bella sensazione, l’atmosfera è incredibile, è una delle migliori tifoserie del mondo, è grande essere qui. Ci vediamo allo stadio, farò il massimo per i tifosi, per farli gridare ad ogni gol, farò il massimo per loro. Mertens? E’ un grande ragazzo, è bello ritrovarlo, ho parlato con lui prima di venire e sarà bello incontrarci di nuovo”.

Osimhen sbarca in Turchia

Victor Osimhen, intervistato dai cronisti presenti a Istanbul, ha parlato del suo arrivo al Galatasaray, dove ritroverà Dries Mertens, suo ex compagno al Napoli.