Ronaldo in Premier League

Cristiano Ronaldo potrebbe approdare in Premier, come riportato dalla rivista Don Balon avrebbe già un accordo con il Newcastle in special modo con Amanda Staveley futura proprietaria del club. Per Ronaldo sarebbe un ritorno dopo 11 anni di assenza dal campionato inglese dopo le parentesi con Real e Juventus. Per ora è solo un’indiscrezione ma se la Juve non dovesse vincere la Champions potrebbe diventare realtà.