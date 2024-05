Niang regala nel finale la salvezza all’Empoli, finisce 2-1 al Castellani

L’Empoli batte la Roma grazie ad una rete nel finale di Niang e si regala la salvezza.

La cronaca

L’Empoli passa in vantaggio al 13’, palla rubata da Gyasi palla all’altezza del dischetto e Cancellieri non ha nessun problema a battere Svilar. Imtoscani potrebbero raddoppiare dopo due minuti, Destro ruba palla a Cristante ma al momento del tiro si fa recuperare da Mancini. Roma pericolosa al 17’ con un bel tiro dal limite di Dybala, palla che sfiora la traversa. Pareggio della Roma sugli sviluppi di una punizione, Caprile compie un doppio miracolo ma Cristante alla fine riesce a spingere il pallone in rete, marcatura annullata dal Var. Nel finale di primo tempo la Roma segna il pareggio con Aouar servito da un bel cross di Celik. Grande occasione per l’Empoli al 51’ ma Bastoni calcia incredibilmente su Svilar. Niang dopo due minuti in contropiede si divora il raddoppio solo davanti al portiere giallorosso, palla a lato. Ancora Empoli vicino al raddoppio, ma Cancellieri si fa parare agevolmente il pallonetto da Svilar. Al 68’ è’ la traversa a fermare l’Empoli, tiro dai 25 metri di Marin con Svilar battuto. Niang nel finale segna la rete salvezza per i toscani.

Il tabellino

Empoli-Roma 2-1

Marcatori: 13’ Cancellieri, 46’ Aouar , 93’ Niang

EMPOLI (3-5-2): 25 Caprile; 19 Bereszyński (67′ Caputo), 34 Ismajli, 33 Luperto (C); 11 Gyasi (46′ Walukiewicz), 30 Bastoni (55′ Bastoni), 18 Marin, 29 Maleh (77′ Cambiaghi), 13 Cacace; 23 Destro (46′ Niang), 20 Cancellieri

A disp. 1 Perisan, 12 Seghetti, 99 Berisha, 2 Goglichidze, 3 Pezzella, 4 Walukiewicz, 8 Kovalenko, 21 Fazzini, 27 Zurkowski, 28 Cambiaghi, 7 Shpendi, 9 Caputo, 10 Niang

All. Davide Nicola

ROMA (4-3-3): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini (C), 5 Ndicka, 69 Angelino; 52 Bove, 4 Cristante, 22 Aouar (70′ Pellegrini); 21 Dybala(88’ Costa), 9 Abraham (70′ Azmoun), 59 Zalewski (79′ El Shaarawy)

A disp. 1 Rui Patricio, 63 Boer, 2 Karsdorp, 3 Huijsen, 6 Smalling, 14 Llorente, 43 Kristensen, 7 Pellegrini, 35 Baldanzi, 60 Pagano, 61 Pisilli, 17 Azmoun, 67 Joao Costa, 92 El Shaarawy

All. Daniele De Rossi