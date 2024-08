Nico Gonzalez-Juventus, visite mediche completate e firma imminente

Nico Gonzalez nelle prossime ore sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. Nella mattinata di oggi il giocatore è stato al J Medical per le visite di rito, ora manca davvero solo la firma. Ma non ci sarà molto da aspettare; il giocatore sarà in sede nel pomeriggio per firmare il contratto.

Nico Gonzalez alla Juventus, le cifre dell’operazione

La Juventus pagherà quest’anno 7 milioni di euro, mentre al termine della stagione riscatterà l’argentino per 25 milioni, più 5 di bonus eventuali. Un’operazione abbastanza vantaggiosa per entrambe le parti, ma di sicuro non per i tifosi viola che vedono andare via un altro idolo, dopo Bernardeschi Chiesa e Vlahovic, verso Torino.