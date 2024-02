Nigeria-Angola, probabili formazioni e dove vederla

Quarti di finale di Coppa d’Africa tra Angola e Nigeria allo stadio Felix Houphouet-Boigny di Abidjan, venerdì alle 18. Da una parte l’Angola, prima nel Gruppo D, che ha superato agevolmente, per 3-0, la Mauritania. Dall’altra le Super Aquile, giunta alle migliori otto dopo aver vinto per 2-0 la sfida contro il Camerun, grazie alla doppietta di Lookman. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sportitalia.

Le probabili formazioni di Angola-Nigeria:

NIGERIA (3-4-2-1): Nwabili; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu; Simon, Lookman; Osimhen. Ct. Peseiro.

ANGOLA (4-3-3): Antonio; Afonso, Gaspar, Buatu, To Carneiro; Fredy, Show, Estrela; Gilberto, Mabululu, Dala. Ct. Gonçalves.