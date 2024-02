Nigeria-Costa d’Avorio, probabili formazioni e dove vederla

In palio la 34ª Coppa d'Africa della storia.

Ultimo atto della Coppa d’Africa allo Stadio Olimpico Alassane Ouattara di Abidjan tra Costa d’Avorio, padrone di casa della competizione, e Nigeria. Da una parte Les Éléphants, che hanno eliminato il Congo nella semifinale, grazie alla rete al 65′ di Sebastien Haller. Dall’altra le Super Aquile, giunte alla finale dopo aver superato il Sudafrica ai calci di rigore, dopo aver subito la rimonta nei minuti conclusivi dei minuti regolamentari. Il match, in programma domenica alle 21, sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni di Nigeria-Costa d’Avorio:

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi; Onyeka, Aribo, Iwobi; Simon, Osimhen, Lookman. Ct. Peseiro.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Fofana; Boga, Krasso, Bamba. Ct. Faé.