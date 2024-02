Nigeria-Sudafrica, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La semifinale della Coppa delle Nazioni Africane tra Nigeria e Sudafrica si terrà il 7 febbraio 2024 al Stade de la Paix. La Nigeria ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi quattro incontri, dimostrando solide prestazioni difensive. Ademola Lookman si è distinto per la Nigeria, diventando uno dei giocatori chiave. Il Sudafrica, dopo aver eliminato i favoriti del Marocco e vinto contro Capo Verde, si presenta come avversario formidabile. Entrambe le squadre non hanno subito gol da quando hanno iniziato il torneo, promettendo una partita equilibrata con leggero vantaggio per la Nigeria data la loro esperienza e la possibilità di avere Victor Osimhen a disposizione dopo le indiscrezioni delle ultime ore, che lo vedevano infortunato.