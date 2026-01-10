Non basta il cuore del Bologna, Baturina la pareggia al 94′ (1-1). Meister ferma l’Udinese sul 2-2 e dà una speranza salvezza al Pisa

Terminano i match delle 15 che hanno aperto con dei risultati soprendenti il girone di ritorno.

Como all’ultimo respiro, un punto per Udinese e Pisa

Al Senigallia il Bologna arriva con il pronostico a sfavore considerando che il Como non aveva mai perso in casa questa stagione e i rossoblu non hanno mai vinto nelle ultime sei giornate di Serie A. Dopo un primo tempo intenso ma avaro di emozioni, al 49′ decide il match Cambiaghi con un gran gol condito da un tunnel all’avversario. L’esterno ex Empoli però al 61′ lascia in dieci il Bologna per il rosso ricevuto da Abisso che ha penalizzato il colpo al volto del felsineo a Van Der Brempt. Il Bologna con tanto cuore stava riuscendo a ritrovare la vittoria ma al 94′ Baturina si inventa il capolavoro che chiude il match sul 1-1. Pareggio anche nel match tra Udinese e Pisa che termina 2-2 con le reti nel primo tempo di Tramoni ad aprire le marcature e poi Kabasele e Davis la ribaltano. Nella ripresa dà una speranza per la salvezza Meister che trova il gol del definitivo pari.